Telcel bonificará a los usuarios afectados por la falla masiva que presentó su red el pasado viernes 20 de noviembre.

En un comunicado, la compañía de telefonía móvil informó que la bonificación voluntaria será de forma automática.

Esta aplicará tanto para los usuarios prepago como para los pospago afectados por la reciente falla.

La firma aclaró que la falla ocurrió durante los trabajos de ampliación de capacidad de su red, pero que, una vez se identificó la causa del incidente, el servicio fue restablecido de forma gradual.

La falla afectó a usuarios en localidades de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y el Estado de México.

¿En qué consiste la compensación por la falla?

Telcel otorgará las siguientes bonificaciones, según cada caso:

Prepago: 300 MB adicionales, que serán abonados automáticamente en los próximos días y cuya aplicación será notificada mediante un mensaje de texto (SMS).

Pospago: 500 MB adicionales, que se verán reflejados en sus estados de cuenta en los próximos ciclos de facturación.

En ambos casos, los usuarios afectados recibirán la bonificación, que tendrá una vigencia de 30 días naturales, sin necesidad de realizar ningún trámite.

"Telcel ofrece disculpas por los inconvenientes ocasionados, agradece la confianza y preferencia de sus usuarios y reitera su compromiso de continuar invirtiendo en su red para brindar un servicio de calidad", añadió la compañía en el comunicado.

Profeco orienta a usuarios

En redes sociales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó a los usuarios que si su servicio de telefonía móvil presentó fallas, tienen derecho a una bonificación o compensación.

"Primero, presenta tu queja ante tu proveedor. Si no te resuelve, acude a la Profeco", llamó a los consumidores.

AMP