Durante los próximos días se prevén temperaturas bajo cero en algunas regiones de Sonora, principalmente durante las primeras horas del día por la llegada de la primera tormenta invernal en México este 2026.

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, durante las madrugadas se presentarían valores por debajo de los cero grados Celsius en la región de Yécora y en los alrededores.

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Para los municipios de la región norte, noroeste y oriente de Sonora se espera un ambiente de frío a muy frío. Mientras que en las zonas del centro y sur del estado, pronosticándoselas temperaturas máximas de entre 30 y 31 grados, sin probabilidades de precipitaciones.

De igual manera se esperan rachas de viento que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en algunas zonas de Sonora.

Ante el pronóstico esperado, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones a la población en general.

Hizo un llamado a abrigarse adecuadamente, especialmente durante las madrugadas y primeras horas del día. Así mismo evitar cambios bruscos de temperatura, cuidar a las personas en situación vulnerable y proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

También exhortó a extremar precauciones al transitar por carreteras de la sierra ente posibles heladas y condiciones de frío intenso.