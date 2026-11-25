El frente frío número 8 se reactivará por nuevas aportaciones de aire ártico lo que mantendrá condiciones de lluvia en Veracruz, además de provocar un evento de norte con rachas de entre 80 y 100 kilómetros por hora en zonas costeras.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones más importantes se esperan en regiones montañosas, la zona sur del estado y Los Tuxtlas. También se prevé oleaje de entre 2 y 4 metros cerca del litoral, así como un ambiente fresco a frío.

A partir de este jueves disminuirán gradualmente la intensidad y cantidad de lluvias, mientras que el viento del norte comenzará a debilitarse. No se descarta la caída de nieve o aguanieve en las partes altas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

Aunque las temperaturas máximas tendrán pocos cambios entre los días jueves y viernes, podrían aumentar ligeramente durante el fin de semana. Sin embargo, persistirá el ambiente frío durante las noches y madrugadas, con posibles heladas en las zonas de mayor elevación.

Las autoridades mantienen activa la Alerta Gris del SIATVER en fase de acción y recomiendan extremar precauciones ante las lluvias, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y descenso de temperatura.

Además, los modelos meteorológicos comienzan a anticipar la llegada de otro frente frío al Golfo de México a principios de la próxima semana.