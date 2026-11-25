Las lluvias de fuertes a torrenciales, el descenso de temperaturas y la posible caída de nieve o aguanieve marcarán las condiciones meteorológicas en varias regiones de México durante los próximos días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este miércoles, el sistema frontal número 8 ocasionará lluvias intensas en el sur de Veracruz y fuertes en el noroeste de Jalisco y sureste de Puebla. También se esperan chubascos en Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Para el jueves 26 se prevé el desarrollo de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027. El fenómeno provocará temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius, con posibles heladas en zonas serranas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Además, se pronostican lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, así como precipitaciones muy fuertes en Querétaro. Durante la noche podría caer nieve o aguanieve en las montañas de Jalisco, Colima y Michoacán.

El viernes 27 de noviembre, los efectos de la tormenta invernal se extenderán hacia el centro y sur del país. El SMN pronostica lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero, e intensas en Jalisco, Colima y Estado de México.

También habrá precipitaciones fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos. La nieve o aguanieve podría extenderse a regiones montañosas del centro y oriente del territorio nacional.

Ante el descenso de temperaturas, las autoridades recomiendan abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

¿Dónde podría nevar el sábado 28 de noviembre?

Para el sábado, continuará el ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además, se mantendrá la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del centro y oriente de México.

Entre las entidades que contempla el pronóstico para estas condiciones se encuentran:

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz