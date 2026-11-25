El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que existe la posibilidad de que se presente la caída de nieve en la Ciudad de México (CDMX) durante la recta final de noviembre 2026, por eso acá te decimos qué día podría ocurrir esto y qué zonas tienen la mayor probabilidad de cubrirse de blanco en la capital del país.

Las posibilidades aumentaron en la últimas horas, por eso en una nota ya te dijimos cuándo podría bajar la temperatura en la CDMX y qué estados están bajo alerta por la presencia de nieve o aguanieve y un clima de hasta -10 grados centígrados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Popocatépetl se Pinta de Blanco: Postales Muestran el Volcán Cubierto de Nieve

¿Qué días va a nevar en CDMX?

El pronóstico del tiempo de Conagua para la CDMX indica que la caída de nieve podría presentarse durante la noche del viernes 27 y la mañana del sábado 28 de noviembre 2026. Además, se espera un clima muy frío durante ambas fechas:

Clima en CDMX viernes 27 de noviembre : Se espera una temperatura mínima 5 grados, máxima de 14°C y lluvias de fuertes a muy fuertes con posible caída e nieve o aguanieve.

Clima CDMX el sábado 28 de noviembre: Se espera temperatura mínima 3 grados, máxima de 12°C y lluvias fuertes con posible caída e nieve o aguanieve.

¿En qué zonas de la CDMX podría haber caída de nieve o aguanieve en noviembre 2026?

Aunque el SMN no dio detalles de la zonas que podrían cubrirse de blanco, Las regiones que en ocasiones suele nevar o caer aguanieve son las de mayor altura, como la Sierra de las Cruces, en las alcaldías Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Tradicionalmente, cada año suele haber nieve en el Ajusco y en regiones del Valle de México como el Nevado de Toluca, el Parque Nacional Izta-Popo o La Marquesa.

La posible caída de nieve en la CDMX se junta con la llegada de la primera tormenta invernal 2026 en México, que afectará a varios estados del país durante los próximos días.

AO