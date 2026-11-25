Las primeras horas del viernes 27 de noviembre de 2026, una vaguada polar dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada, la cual se desplazará desde el sábado sobre el centro de México.

Entérate aquí si este fenómeno meteorológico también afectará a la Ciudad de México (CDMX) y el área metropolitana, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

También puedes consultar todos los canales de difusión para conocer los detalles del pronóstico del clima en el país.

La primera tormenta invernal

El SMN informó que la primera tormenta invernal será originada por una vaguada polar que ingresará mañana jueves en el noroeste y occidente del país.

Las tormentas invernales son los fenómenos meteorológicos en los que los principales tipos de precipitación son nieve, aguanieve o lluvia helada, de acuerdo con información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Se forman cuando se unen tres ingredientes básicos: aire frío, elevación y humedad.

Al ingresar este jueves a México, la vaguada se combinará con divergencia en altura y eso ocasionará diversos efectos:

Lluvias en el noroeste, norte, noreste, centro, occidente y sur del país.

Lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

¿Tormenta invernal afectará la CDMX?

En su pronóstico extendido, el SMN advirtió que la vaguada polar dará origen a la primera tormenta invernal las primeras horas del viernes.

Eso ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro y sur del país; lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero, e intensas en Jalisco, Colima y el Estado de México.

Pero también un marcado descenso de temperatura sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que se extenderán durante la noche hacia el centro y oriente.

Para el sábado, el fenómeno meteorológico ya se desplazará al centro del país, lo cual sí afectará a la Ciudad de México:

Lluvias torrenciales: Guerrero

Lluvias intensas: Oaxaca

Lluvias muy fuertes: Estado de México, Morelos y Puebla

Lluvias fuertes: Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz

Chubascos: Querétaro e Hidalgo.

Asimismo, se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en el centro y oriente del territorio mexicano.

Desde ayer, el SMN emitió un aviso en el que dijo que el jueves se espera descenso de las temperaturas y chubascos en la CDMX y el Valle de México.

Advirtió que las condiciones arreciarán y para el viernes habrá lluvias muy fuertes, lo que prevalecerá para el día sábado.

Lo anterior, aunado a la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas altas.

Las regiones que en ocasiones presentan heladas o caída de aguanieve en la CDMX son las zonas de mayor altura, como la Sierra de las Cruces, en las delegaciones Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Tradicionalmente, la caída de nieve o aguanieve se registra en el Ajusco, pero otras regiones en el Valle de México son el Nevado de Toluca o el parque Nacional Izta-Popo. La Marquesa es otra zona que suele pintarse de blanco por las heladas.

Temperatuas congelantes

Además, la CDMX también tendrá bajas temperaturas, de hasta cero grados, la madrugada del sábado. Esta es la lista de estados afectados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

SPB