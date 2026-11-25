A partir de 2027, la Jornada Laboral de 40 horas será un hecho. De acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) -en marzo de 2026- la transición se hará de manera gradual. Y con este cambio, también llegará el Reloj Checador Obligatorio, y en N+ te decimos para qué trabajadores aplicarán estas nuevas disposiciones.

La reducción obedece a la reforma al Artículo 123 Constitucional que garantiza que los trabajadoras deberán tener una jornada semanal de 40 horas, es decir que al día deberán trabajar máximo 8 horas durante 5 días.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reducción de Jornada Laboral a 40 Horas en México Iniciará en 2027

¿A qué trabajadores aplicará el Reloj Checador en 2027?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México (STyPS) informó que con la finalidad de vigilar el cumplimento de la jornada laboral de 40 horas, se implementará el registro electrónico de la jornada laboral del trabajador.

Es decir que el reloj checador obligatorio aplicará a partir de 2027 para los trabajadores bajo este esquema laboral, quienes deberán registrar su hora de entrada y salida.

Será la STPS la dependencia encargada de emitir las disposiciones que regularán este registro. Sin embargo, la Reforma no establece que las empresas deban comprar un dispositivo físico para cumplir con esta disposición.

De acuerdo con las modificaciones a la Fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, la STyPS expedirá las disposiciones de carácter general que determinen el ámbito de aplicación y excepción del reloj checador para registrar la jornada laboral del trabajador.

Al tratarse de un registro electrónico, los empleadores podrán utilizar distintas herramientas tecnológicas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

¿Qué sectores serán los más beneficiados por la reducción de la Jornada Laboral a 40 horas?

De acuerdo con el Gobierno de México, tras la implementación de esta modificación los sectores más beneficiados serán: industria manufacturera, comercio, servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas.

¿Cuántos días de descanso tendrá un trabajador en el Nuevo Esquema de 40 horas?

Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) establecen que la jornada diaria será de máximo 8 horas. Es decir que, si trabajas durante 5 días, obtendrás al menos 1 día de descanso.

Además, respecto a las horas extra, la Ley establece que al reducirse la jornada laboral de 48 a 40 horas, éstas comenzarán a contarse a partir de la hora 41 y no la 49 como ocurría anteriormente.

Las horas extra se mantienen como un acto voluntario de los trabajadores, y se fija un límite de hasta 12 horas extra pagadas al doble y 4 al triple.