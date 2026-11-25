El Zoológico de León cerro sus puertas al público temporalmente por indicación de autoridades federales y municipales tras detectarse animales y personal infectados con influenza aviar H5N1.

Ante esta situación la directora del parque, Karen Casillas, dio una entrevista a N+ donde afirmó que no se abrirán las puertas en un periodo de 21 días.

Se espera que en este lapso no se registre un nuevo caso, de lo contrario, se reiniciará el periodo desde cero.

Explicó que se han tomado muestras a 29 personas que tuvieron contacto directo o estuvieron expuestas a los ejemplares enfermos, de ese grupo, 15 presentaron algún tipo de sintomatología, aunque aclaró que varias ya tenían molestias antes de que se detectara el brote.

Se tienen identificados 13 ejemplares positivos, entre ellos patos, gansos canadienses, zopilotes, un tigrillo y un mono araña, destacando que el brote se mantiene contenido en la zona donde comenzó, que comprende el área del lago, una zona contigua y el espacio de las avestruces.

Actualmente, el personal que continúa laborando al interior del Zoológico ha recibido equipo especial dependiendo del área de trabajo y estando en constante comunicación ante cualquier síntoma que se pueda presentar.