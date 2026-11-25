El Ayuntamiento de Mexicali establece un cobro para las personas que llevan llantas usadas al basurero municipal, una medida que ha generado cuestionamientos por parte de ambientalistas ante el riesgo de que estos residuos terminen abandonados en lotes baldíos.

De acuerdo con la información proporcionada, la tarifa es de 26 pesos por cada llanta estándar, mientras que para los neumáticos de tractocamión el costo puede oscilar entre los 50 y 100 pesos.

El cobro se aplica debido a que las llantas son consideradas residuos de manejo especial, por lo que requieren un tratamiento y disposición distintos a los de la basura convencional.

Sin embargo, ambientalistas han señalado que estas tarifas podrían desincentivar la disposición adecuada de los neumáticos y provocar que algunas personas prefieran arrojarlos en terrenos baldíos, en lugar de pagar por llevarlos a un sitio autorizado.

APG