La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes en Veracruz, informó que se iniciaron trabajos de fragmentación de roca mediante explosiones en el tramo Laguna Verde-La Mancha, es decir, donde inicia la autopista Cardel-Poza Rica.

Al existir cercanía con la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, se ha pedido a la población de esa área evitar alarmarse, ya que la fragmentación de roca a través de voladura se hará con detonaciones controladas de explosivos.

La dependencia señala que estas “actividades generarán ruido, por ello se informa con anticipación para evitar alarma entre la población”.

El comunicado informó lo siguiente:

'Este miércoles, 25 de noviembre, aproximadamente a las 13:00 horas, se realizarán trabajos de fragmentación de roca mediante voladura en el tramo Laguna Verde–La Mancha, del km 0+580 al km 0+620, dentro del tramo 4 Laguna Verde-La Mancha, del municipio de Alto Lucero'.

La circulación en la carretera federal 180, no se verá afectada en el transcurso de este día donde se llevan a cabo estas acciones.