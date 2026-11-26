El reinado de Fátima Bosch Fernández llegó a su fin. La ex Miss Universo entregó la corona del certamen de belleza a su sucesora, la puertorriqueña Jennifer Barreto. Apenas unas horas después, la originaria de Tabasco, confirmaba su relación con el empresario Alejandro Canahuati Farah, con un par de fotografías publicadas en sus redes sociales.

Apenas salieron a la luz las imágenes, entre sus seguidores surgió la duda sobre quién es Alejandro Canahuati Farah, y de dónde es el empresario que robó el corazón de la mexicana.

Además de ser la ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch ganó visibilidad debido a un enfrentamiento que tuvo con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil durante su participación en el certamen de belleza, así como por la polémica que involucraba a Raúl Rocha, dueño del certamen, el padre de Fátima Bosch y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fátima Bosch confirma relación con empresario Alejandro Canahuati Farah

Bastaron dos fotografías de Fátima Bosch y Alejandro Canahuati para poner fin a la especulación y confirmar la relación entre la ex Miss Universo mexicana y el empresario hondureño.

Bosch Fernandez publicó a través de sus historias de Instagram dos imágenes en las que se ve a la pareja en distintos momentos. La primera de ellas con la descripción: "Gracias por acompañarme en este proceso, (que sé no fue fácil), por tu paciencia, por tus detalles, tus sorpresas, tu amor, and everything in between".

Fátima Bosch, ex Miss Universo, publicó dos imágenes en sus historias de Instagram confirmando su relación con Alejandro Canahuati. Foto: Captura Instagram.

Mientras que en la segunda imagen, en la que se observa a la tabasqueña portando una corona, se lee "Him, That's the caption" (Él, esa es la descripción).

¿Quién es Alejandro Canahuati Farah, empresario vinculado a Fátima Bosch?

Alejandro Miguel Canahuati Farah es un empresario originario de San Pedro Sula, Honduras. Su familia se dedica al mundo textil y está relacionado con Industrias Pacer, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir con presencia en Centroamérica y Estados Unidos.

Su madre es Sandra Farah, y tiene tres hermanos: Juan Carlos, Stephanie y Mario Alberto.

Es hijo de Mario Canahuati, quien funge como presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), y quien posee una trayectoria en la política hondureña; se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores de Honduras entre enero de 2010 y septiembre de 2011. Además de ser embajador de Honduras en Estados Unidos de 2002 a 2005 y participar como candidato a la vicepresidencia de Honduras en 2005.