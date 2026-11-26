Ante la primera tormenta invernal 2026 en México, en la capital del país hay alerta por tres días de lluvias muy fuertes en Ciudad de México (CDMX). Además, se prevé la posible caída de aguanieve o nieve en las zonas altas. Por ello, es importante tener a la mano una mochila de emergencia. En N+ te mostramos la lista de artículos que no deben faltar, según especialistas.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) asegura que para enfrentar de buena forma alguna emergencia ocasionada por un sismo o fenómenos climatológicos, es indispensable estar preparados. Una manera de estar listos para hacerle frente a estos fenómenos es preparando la mochila de emergencia.

Lo anterior porque este tipo de condiciones en ocasiones suelen convertirse en casos extremos. Cuando eso ocurre, las autoridades determinan evacuar a la población para resguardarla.

Es durante este cambio de sitio donde se puede perder información o artículos que sean de gran valor para las personas, principalmente documentos oficiales. Ahora bien, si no ocurre un traslado a refugio, las familias pueden experimentar condiciones adversas.

Por ejemplo, que se queden sin luz, internet, alimentos, medicinas o comida para sus mascotas. Esto se agrava cuando en el hogar hay personas en situación vulnerable, como adultos mayores, niños o personas con enfermedad o condición de salud que pueda agravarse.

Por esta razón, es importante tener a la mano una mochila de emergencia para el frío en CDMX o tormenta invernal, sismos o cualquier otro fenómeno; esto es lo que no debe faltar.

¿Cómo preparar una mochila de emergencia por tormenta invernal en México?

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), es indispensable que la mochila de emergencia tenga los siguientes artículos:

Linterna : Ante el movimiento de un sismo, la fuerza de vientos o inundaciones, se dañan las instalaciones de luz; por eso es importante contar con una linterna con pilas.

Radio sin internet, TV ni redes de telefonía : Este aparato permitirá mantenernos informados, acompañados y atentos a cualquier alerta, así como a recomendaciones que difundan las autoridades.

Agua : Utiliza botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.

Alimentos no perecederos : La comida enlatada siempre es una buena opción. Escoge alimentos livianos, de tamaño personal, fáciles de abrir y que aporten energía.

Ropa abrigadora : cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

Encendedor o cerillos

Silbato : Generalmente es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

Fotocopia de todos tus documentos importantes o guardados en un USB.

Copia de las llaves de tu casa : Puede que con las prisas y los nervios al salir de tu casa pierdas las llaves; por eso te recomendamos contar con una copia.

Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

En las próximas horas, según el pronóstico de Protección Civil de la CDMX, se prevén bajas temperaturas y lluvia, las cuales se sentirán con fuerza del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026. Se recomienda a la población tomar precauciones ante estas condiciones meteorológicas.

HVI