El encendido de los árboles de Navidad en Chihuahua capital y Ciudad Juárez ya tiene fecha. El Gobierno del Estado anunció que las celebraciones comenzarán el lunes 30 de noviembre en la Plaza del Ángel y continuarán el jueves 3 de diciembre en el Parque Central de la frontera.

Ambos eventos contemplan actividades para las familias, aunque el programa de Chihuahua capital ya cuenta con horarios definidos para las presentaciones y la ceremonia de encendido.

¿A qué hora será el encendido del árbol de Navidad en Chihuahua?

En Chihuahua capital, la ceremonia se realizará el lunes 30 de noviembre en la Plaza del Ángel, con actividades programadas a partir de las 17:00 horas.

El programa contempla la presentación de la obra infantil a las 17:30 horas. Posteriormente, a las 19:00 horas, se llevará a cabo el encendido oficial del árbol navideño.

A las 19:30 horas, los personajes del espectáculo convivirán con los asistentes.

Como parte de las actividades de temporada, también se instalarán más de 4 mil metros cuadrados de atracciones inflables gratuitas, que estarán disponibles del 1 de diciembre al 10 de enero de 2027.

Los horarios de funcionamiento serán de lunes a jueves, de 12:00 a 20:00 horas, y de viernes a domingo, de 12:00 a 22:00 horas.

Además, se instalará una pista de hielo de mil metros cuadrados, cuyo acceso tendrá un costo de 130 pesos por persona.

¿Cuándo encenderán el árbol de Navidad en Ciudad Juárez?

En Ciudad Juárez, el encendido del árbol navideño está programado para el jueves 3 de diciembre en el Parque Central.

El Gobierno del Estado confirmó la realización del evento y la instalación de atracciones para las familias fronterizas; sin embargo, todavía no ha dado a conocer los horarios de las presentaciones ni el programa detallado de actividades.

¿Qué calles cerrarán por el encendido del árbol en Chihuahua?

Debido al montaje del escenario para el evento en la Plaza del Ángel, se anunciaron modificaciones a la circulación en el Centro Histórico de Chihuahua capital.

El domingo 29 de noviembre, a partir de las 7:00 horas, permanecerán cerrados parcialmente los dos carriles de la avenida Venustiano Carranza contiguos al Palacio de Gobierno.

Para el lunes 30 de noviembre, el cierre será total en ambos sentidos de esa vialidad, en el tramo comprendido entre la calle Aldama y la avenida Juárez.

La restricción estará vigente de las 15:00 a las 24:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas y tomar precauciones al circular por la zona.

PT