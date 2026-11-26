Un menor de cuatro años cayó accidentalmente a una alberca en un inmueble ubicado en la colonia Ampliación La Merced, en la ciudad de Torreón.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves. El niño, identificado como Josafat, cayó al agua mientras realizaban labores de limpieza en el lugar.

Otro menor que se encontraba en el lugar, se percató que el niño se estaba ahogando, por lo que de inmediato ingresó a la alberca para rescatarlo.

Debido a que había ingerido una importante cantidad de agua, el menor fue trasladado por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) al Hospital General de Torreón.

Posteriormente, autoridades de Protección Civil informaron que el menor de cuatro años se encuentra estable y que su vida no corre peligro.