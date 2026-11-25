Un aparatoso accidente se registró en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, donde un automóvil terminó con la barra de contención incrustada en el Puente de Cuatlamingo.

El siniestro ocurrió durante la fuerte lluvia que cayó la tarde del martes 24 de noviembre de 2026 en diferentes regiones de la entidad poblana, movilizando al lugar de los hechos a los cuerpos de emergencias.

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Puebla y corporaciones municipales llegaron al lugar del accidente y abanderaron la zona en la comunidad perteneciente al Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec.

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Los paramédicos atendieron a los ocupantes, sin que se reportara necesario que fueran trasladados a un hospital. Mientras que el vehículo quedó con el frente destrozado.

Para evitar otro accidente, los cuerpos de emergencias desplegaron un operativo vial por niebla densa en la zona alta de Zaragoza, Zautla y Tlatlauquitepec, en conjunto con corporaciones municipales.

Con información de N+

GMAZ