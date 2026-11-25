Una intensa movilización policiaca se registró en la colonia Mitras Norte, en el municipio de Monterrey, luego de que autoridades realizaran un cateo en un edificio de departamentos, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer. Los hechos ocurrieron después de que la Fiscalía de Nuevo León obtuviera una orden judicial para ingresar a uno de los departamentos, como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de una mujer que no había sido localizada durante los últimos días.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de Fuerza Civil acudieron al inmueble, ubicado en el sector de Mitras Norte, donde establecieron un perímetro de seguridad para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Al sitio también arribó personal de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, acompañado por integrantes del equipo de criminalística y Servicios Periciales.

Con la orden de cateo, los agentes ingresaron al departamento para realizar una inspección como parte de las indagatorias relacionadas con el reporte de desaparición. Debido a las labores de investigación, se implementó un cierre en la calle, lo que generó la presencia de unidades policiacas y personal especializado en la zona.

Durante el operativo, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de una mujer al interior del departamento, por lo que se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de su muerte. De manera preliminar, trascendió que el caso podría estar relacionado con una ficha de búsqueda de una mujer que presuntamente residía en el municipio de Santa Catarina; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El hallazgo ocurrió este 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hasta el momento, la Fiscalía de Nuevo León no ha proporcionado información oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles circunstancias en las que perdió la vida.

Se espera que, conforme avancen las investigaciones y los trabajos periciales, las autoridades den a conocer más detalles sobre este caso.

Con información de Alejandro Rodriguez/ Noticias N+

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