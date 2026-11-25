Una camioneta protagonizó una aparatosa volcadura mientras circulaba arriba del puente vehicular ubicado sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, al norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió durante la fuerte lluvia que cayó la tarde-noche de este martes 24 de noviembre de 2026, movilizando al sitio a los cuerpos de emergencias.

El conductor de la camioneta perdió el control de la unidad chocando con la barrera de contención y quedando atravesado en uno de los carriles con dirección a la zona de Los Fuertes en la capital poblana.

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