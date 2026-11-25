Este miércoles 25 de noviembre arranca la Liguilla del futbol mexicano con los primeros dos encuentros de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026. El segundo juego de la doble cartelera es el Monterrey vs América, el cual corresponde al partido de ida de la eliminatoria.

Rayados, al haber terminado por debajo de las Águilas en la tabla de posiciones, será local en la ida, mientras que el cuadro azulcrema tendrá la ventaja de cerrar la serie en el Estadio Banorte.

Sin embargo, visitar el Gigante de Acero no será una aduana sencilla para los pupilos de Guillermo Almada, quienes llegan a esta instancia del certamen sin obtener un solo triunfo en sus últimos cinco compromisos.

El equipo de Matías Almeyda, por su parte, llega a la Liguilla con el ánimo en alto tras haber amarrado su boleto a la Fiesta Grande tras vencer a Pumas en la Jornada 17. Aquí te dejamos todo lo que debes de saber si te preguntas dónde ver el partido Monterrey vs América de este miércoles.

Dónde ver el partido Monterrey vs América hoy

Este compromiso entre Rayados y Águilas sí se podrá ver en vivo y gratis en TV abierta en México. Para fortuna de los aficionados a la Liga MX, el partido de ida Monterrey vs América tendrá transmisión a través de la señal de Canal 5 y TUDN.

Además, puedes ver el juego en streaming por la app de ViX. El encuentro está programado para comenzar a las 9:00 pm de este miércoles 25 de noviembre.

En caso de que no puedas sintonizar este emocionante duelo de Liguilla, en N+ te llevaremos el minuto a minuto para que no te pierdas un solo detalle.