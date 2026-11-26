Inicia el mes de diciembre y con ello los eventos navideños para que las familias disfruten de la tradición. Por ello, se llevará a cabo el Encendido del Pino 2026 del Museo de Historia Mexicana en la ciudad de Monterrey.

La cita es el domingo 29 de noviembre a las 18:30 horas en la explanada del Museo de Historia Mexicana. El evento dará inicio con la pastoral de “El ermitaño.com”, de Miguel Sabido, una puesta en escena que contará con música y humor.

En punto de las 20:00 horas iniciará la cuenta regresiva para encender el pino navideño, diseñado por Sergio Rodríguez, el cual contará con 54 luminarias, una estrella LED y más de 3 mil canastas de plástico que decorarán sus 22 metros de altura y su estructura cónica de casi cuatro toneladas.

El encendido del pino simboliza el inicio de la Navidad y las fechas decembrina. Permanecerá en exhibición hasta el 7 de enero de 2027.

Debido a estas actividades, el domingo 29 de noviembre los museos cerrarán sus puertas a las 14:00 horas. El acceso a la explanada del Museo de Historia Mexicana iniciará a las 17:00 horas; será entrada gratuita y habrá dulces para las primeras personas que lleguen al lugar.

SHH