Eduardo 'N', presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, fue detenido durante un operativo de la Operación Enjambre por su presunta participación en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.

La detención se realizó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales de Puebla.

De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, las investigaciones identificaron indicios que vinculan al alcalde con Genaro 'N', señalado como líder del grupo delictivo conocido como 'Los Zúñiga'.

Según las autoridades, el presidente municipal mantenía una relación de compadrazgo con Genaro 'N'.

El grupo es investigado por su presunta participación en el robo de autotransporte de carga, principalmente en la carretera federal 150-D, que conecta Puebla con Veracruz.

Además, las autoridades lo relacionan con posibles actividades de extorsión, secuestro exprés, asaltos en carreteras y delitos contra la salud.

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La detención del alcalde forma parte de las investigaciones para desarticular esta estructura delictiva, que tenía como uno de sus principales corredores de operación la autopista Puebla-Veracruz.

Las investigaciones contra 'Los Zúñiga' se han desarrollado mediante diferentes operativos en Puebla y Veracruz.

En agosto fue detenido en Veracruz Genaro 'N', presunto líder del grupo criminal, junto con dos mujeres.

Posteriormente, en septiembre, las autoridades desplegaron un operativo con más de mil elementos en el municipio de Esperanza, Puebla, donde ejecutaron 23 cateos y detuvieron a 12 personas.

Entre los detenidos se encontraban Isaac 'N', presidente municipal, y Abigail 'N', directora de Seguridad Pública.

Ese mismo mes también fue detenido Said de Jesús 'N', presidente municipal de Tepeyahualco.

En octubre se realizaron otras dos inspecciones en inmuebles relacionados con el grupo delictivo.

De acuerdo con García Harfuch, con la detención de Eduardo 'N' suman seis servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales, como resultado de 28 acciones operativas.

Las autoridades federales señalaron que los operativos se realizaron en coordinación con corporaciones de Puebla, Morelos y Ciudad de México, como parte de la estrategia para combatir la impunidad y desarticular organizaciones dedicadas al robo de transporte de carga.

PT