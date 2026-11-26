Una menor de 5 años y una mujer de 55 años de edad perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban sufriera un accidente sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Los hechos se registraron a la altura de la colonia Antonio Villalón, donde la conductora del automóvil presuntamente perdió el control de la unidad y terminó por chocar. Tras el impacto, una menor de edad quedó sin vida en el lugar, mientras que la mujer fue auxiliada por paramédicos para trasladarla a un hospital cercano.

Debido a las lesiones que presentaba, la mujer identificada como Lilia Margarita Cerda, de 55 años, perdió la vida durante el trayecto hacia el hospital.

Al lugar acudieron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), así como agentes de Tránsito y Policía de Santiago, quienes realizaron las labores correspondientes para atender el accidente y determinar como sucedió el accidente.

Debido a las labores que se llevan a cabo en el lugar del percance, autoridades cerraron dos carriles de la Carretera Nacional en dirección al norte, por lo que esta imparten vía ya presenta tráfico lento. Se espera que esta movilización continúe durante varias horas, por lo que elementos de tránsito pidieron a los automovilistas no detener la marcha en este lugar o evitar la zona.