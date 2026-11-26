Un hombre que conducía un camión de plataforma murió tras salir del camino y volcar la madrugada del jueves en el municipio de García, Nuevo León. El hecho se reportó en el kilómetro 49 de la carretera Saltillo a Monterrey.

Fueron transportistas que pasaban por la zona quienes vieron a la persona al interior del vehículo volcado. De inmediato dieron aviso a las autoridades para reportar la presencia del conductor inconsciente en el sitio; sin embargo, los cuerpos de auxilio demoraron en trasladarse hasta el lugar.

Al llegar los cuerpos de emergencia y corporaciones de rescate, confirmaron que el hombre ya había fallecido. De acuerdo con los primeros reportes, todo apunta a que el chofer dormitó al volante y perdió el control, lo que provocó que se saliera del camino y volcara

De manera extraoficial, trascendió que la víctima se trata de Brandon Arturo Moreno Cázares, de 20 años de edad, con domicilio en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León

El vehículo iba de Saltillo, Coahuila, hacia la ciudad de Monterrey; habría sido en la curva, al tratar de entrar al municipio, donde perdió el control del volante y se registró el accidente carretero.

Luego de reportarse el siniestro, la zona fue asegurada por las autoridades, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevaron a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer el hecho.