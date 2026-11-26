Un trabajador resultó lesionado tras la explosión de una válvula mientras abastecían un cilindro de gas desde una camioneta distribuidora en el fraccionamiento Valle Dorado.

El accidente se registró sobre la Privada Atardecer, frente a un edificio de departamentos. De acuerdo con vecinos del sector, empleados de la gasera llenaban un tanque, presuntamente de 20 kilogramos, cuando se escuchó un estruendo.



Tras el estallido, la válvula del equipo de suministro salió proyectada y golpeó en el rostro al ayudante del operador, provocándole heridas y sangrado.



Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Altamira para atender al lesionado y revisar el área. Asimismo, oficiales de la Guardia Estatal y agentes de la Policía Investigadora acordonaron la zona y notificaron al Ministerio Público, instancia que realizará las diligencias para determinar las causas del incidente y deslindar responsabilidades.