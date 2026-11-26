Un choque entre una unidad de transporte público Ulúa y un automóvil particular de color blanco provoca afectaciones viales en la carretera Paso del Toro-Boca del Río.

El accidente mantiene parcialmente bloqueada la circulación, ya que de los tres carriles disponibles únicamente uno permanece habilitado para el tránsito vehicular.

El percance se registra este jueves, por lo que se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, manejar con precaución y considerar posibles retrasos al circular por esta vía.

Al punto acudieron agentes de Tránsito del Estado, quienes se encargaron de deslindar responsabilidad junto con las aseguradores de los conductores involucrados.