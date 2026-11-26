La Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo un operativo en el penal de San Miguel para localizar artículos y sustancias que hubieran ingresado de forma ilegal.

Los elementos ingresaron con equipo antimotines para realizar las inspecciones correspondientes la noche del 25 de noviembre.

Los reportes extraoficiales señalan que las revisiones se concentraron en los dormitorios T, M y R con el objetivo de evitar extorsiones y garantizar la tranquilidad en el Cereso de San Miguel.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer qué encontraron al interior. El dispositivo se realiza después que se anunciara que buscan el traslado de seis reos de alta peligrosidad hacia penales federales.

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sanchez González, solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el traslado de seis reos de alta peligrosidad a penales federales.

Dijo que el próximo año se construirán seis Ceresos más en toda la República Mexicana, por lo que buscarán el traspaso para mayor tranquilidad.

Se sabe que Roberto ‘N’ alias ‘El Bukanas’ es uno de los reos que dejará el penal de Tepexi de Rodríguez para ser trasladado a una cárcel federal de máxima seguridad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'El Bukanas' Entre los Seis Reos de Puebla que Serán Trasladados a Penales Federales

En otros hechos de seguridad, el vicealmirante Francisco Sánchez González reveló que desde hace dos meses se planeaba el aseguramiento de los tres policías del municipio de Cuautlancingo.

En entrevista reveló que no descartan tomar el control de la seguridad en dicha demarcación y adelantó que le practicarán diversas pruebas de confianza a los elementos, esto mencionó: “Nosotros recuperamos un vehículo con reporte de robo y nos percatamos que los que los policías ayudaron a escapar a los asaltantes, obviamente esto detonó en que en que se volviera a ser llamado la federación ese mismo día el sábado yo me comuniqué con la federación y determinamos que el día lunes a primera hora se iba a ser la detección de sus funcionarios”

El secretario de Seguridad reafirmó su compromiso para seguir investigando los hechos y realizar los exámenes de control a todos los elementos de la corporación municipal.

Con información de N+

MCS