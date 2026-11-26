Localizan Cuerpo de un Hombre sin Vida en Terreno Baldío de la Zona Centro de Victoria
Hasta el momento no se ha informado la identidad de la persona ni la causa de muerte
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Hasta el momento no se ha informado la identidad de la persona ni la causa de muerte
Escucha este artículo
Localizan el cuerpo de un hombre en el cruce de las calles 19 y Bravo Nicolás Bravo, en la zona centro de Ciudad Victoria.
El hallazgo fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron al número de emergencias 911 tras percatarse de un fuerte olor, lo que movilizó a corporaciones de seguridad al lugar.
Autoridades se encuentran en el sitio, donde mantienen acordonada el área y realizan las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el esclarecimiento de los hechos.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la persona ni las causas de su muerte.