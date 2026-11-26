Localizan el cuerpo de un hombre en el cruce de las calles 19 y Bravo Nicolás Bravo, en la zona centro de Ciudad Victoria.

El hallazgo fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron al número de emergencias 911 tras percatarse de un fuerte olor, lo que movilizó a corporaciones de seguridad al lugar.

Autoridades se encuentran en el sitio, donde mantienen acordonada el área y realizan las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la persona ni las causas de su muerte.