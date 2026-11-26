Incendio en Tienda de Artículos Varios Moviliza a Bomberos en Mexicali; Cierran Bulevar
Autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar rutas alternas en lo que bomberos realizan maniobras de contención en el lugar
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Autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar rutas alternas en lo que bomberos realizan maniobras de contención en el lugar
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Elementos de Bomberos de Mexicali atienden un incendio registrado en una tienda de artículos varios ubicada sobre el bulevar Lázaro Cárdenas en Mexicali, Baja California.
Alrededor de las 12: 20 horas se reportó a la frecuencia del cuerpo de bomberos el siniestro, por lo que máquinas pertenecientes a las estaciones 3 y 24 se movilizaron al lugar.
Hasta el momento el bulevar Lázaro Cárdenas permanece cerrado en ambas direcciones desde Río Champotón hasta calle novena.
Autoridades exhortan a la ciudadanía tomar rutas alternas en lo que bomberos realizan maniobras de contención en el lugar.
Información en proceso.
Información David Mena
APG