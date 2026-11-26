Elementos de Bomberos de Mexicali atienden un incendio registrado en una tienda de artículos varios ubicada sobre el bulevar Lázaro Cárdenas en Mexicali, Baja California.

Alrededor de las 12: 20 horas se reportó a la frecuencia del cuerpo de bomberos el siniestro, por lo que máquinas pertenecientes a las estaciones 3 y 24 se movilizaron al lugar.

Hasta el momento el bulevar Lázaro Cárdenas permanece cerrado en ambas direcciones desde Río Champotón hasta calle novena.

Autoridades exhortan a la ciudadanía tomar rutas alternas en lo que bomberos realizan maniobras de contención en el lugar.

Información en proceso.

Información David Mena

APG