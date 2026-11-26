Una Camioneta Volcó en Carriles del Periférico de Puebla: Hay Cierre Parcial
Un fuerte accidente causa congestionamiento vial a la altura de Vía Atlixcáyotl con diracción a la 11 Sur
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Usuarios del Periférico Ecológico reportan tráfico lento en la zona de Angelópolis, por un accidente con volcadura con sentido a la 11 Sur de la ciudad de Puebla.
De acuerdo con primeros reportes, una camioneta terminó sobre su costado después que el conductor perdió el control a la altura de la Vía Atlixcáyotl.
La zona se encuentra abanderada por elementos y patrullas de Proximidad Vial.
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El percance vial ocurrió en la zona de San Bernardino Tlaxcalancingo, luego de una maniobra de cambio de carril que derivó en un impacto, y generó daños materiales en dos vehículos.
Los rescatistas brindaron valoración médica a un hombre de 38 años, quien no requirió traslado al hospital.
Con información de N+
JAPR