La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco desarrolló una herramienta para detectar publicaciones en las que se ofrecen vacantes dudosas, maliciosas o sospechosas para empleos, con la intención de evitar el reclutamiento forzado.

A través de esta herramienta, ya han sido detectadas mil 324 cuentas señaladas de riesgo, de las cuales, mil 122 fueron dadas de baja.

De acuerdo con Viviana Íñiguez Luévanos, Directora de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco, la herramienta monitorea información en redes sociales e identifica con señales falsas de trabajo.

“La plataforma de monitoreo y análisis de contenido digital para la inteligencia preventiva. Se monitorea información en redes sociales y se identifica con señales falsas de trabajo y captación para trabajo forzado que ponen en riesgo a la sociedad, principalmente adolescentes”, manifestó Íñiguez.

Autoridades advierten que cuando las potenciales víctimas son contactadas, los delincuentes solicitan documentos e información personal, que es utilizada para posteriormente amenazarlas.

Para hacer que la oferta luzca real, piden entregar el curriculum vitae con la finalidad de obtener datos de las personas, por lo que las autoridades recomiendan no enviar ningún documento a desconocidos.