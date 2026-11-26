La noche del pasado miércoles se registró un accidente vial entre un camión de transporte de personal y un tráiler, en el kilómetro 11 de la carretera que conduce de Chihuahua a Parral. El percance dejó un saldo de 36 personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el reporte fue recibido a través del número de emergencias 911 a las 10:25 de la noche, por lo que al lugar acudieron distintas corporaciones de emergencia para atender la situación.

Al llegar, las autoridades encontraron el camión de transporte de personal con la parte frontal destrozada y a cuatro personas atrapadas en el interior. Debido a las condiciones en las que quedaron, fue necesario retirar los fierros retorcidos de la unidad para rescatarlas.

Además, otras tres personas presentaron lesiones de gravedad, por lo que paramédicos de la Cruz Roja les brindaron atención médica y las trasladaron a un hospital. Sobre el estado de salud del resto de los pasajeros lesionados, no se proporcionaron mayores detalles.

Según el reporte de las autoridades, el tráiler de plataforma se encontraba detenido sobre la carretera debido a una falla mecánica, cuando fue impactado por la parte trasera por el camión de transporte de personal.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más información sobre el accidente. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se den a conocer más detalles sobre lo ocurrido.