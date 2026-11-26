Si planeas disfrutar de unos días de descanso en el estado de Veracruz, en N+ te compartimos cuáles son las playas de la entidad más turísticas y sus ubicaciones para pasar el rato con amigos y familia.

Ya sea en vacaciones, días festivos, megapuentes o un día normal, la playa siempre será un gran plan para descansar de la rutina. Es por ello que a continuación te dejamos el listado de las playas más destacadas del estado de Veracruz.

Veracruz:

Playa Villa del Mar: Ubicada en el boulevard Manuel Ávila Camacho, colonia Ignacio Zaragoza.

Playa Regatas: Sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, cerca de el Malecón.

Boca del Río:

Playa Mocambo: Localizada en el Fraccionamiento Mocambo.

Playa Santa Ana: Ubicada en el boulevard Vicente Fox.

Alvarado:

Playa Mata de Uva: Sobre la Carretera Federal Antón Lizardo–La Piedra.

Playa Antón Lizardo: Carretera 150D.

Úsulo Galván:

Playa Chachalacas: Carretera federal 180 o Costera del Golfo.

Tecolutla:

Playa Costa Esmeralda: Carretera Costera del Golfo.

Actopan:

Playa Villa Rica: Ubicada en la Carretera Federal 180.

Las playas mencionadas son aptas para toda la familia; sin embargo, autoridades exhortan a consultar el pronóstico del clima en cuentas oficiales como Protección Civil o Conagua antes de acudir, ya que en caso de presentarse un evento de norte el acceso al mar es cerrado.

La temporada de frentes fríos en el Golfo de México va de septiembre a mayo, pero entre noviembre y febrero suele haber mayor inestabilidad climatológica, originando colocación de bandera roja en las zonas de playa.