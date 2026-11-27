Estos son los Artistas que Estarán en la Feria de León, Guanajuato 2027
Serán 28 días en donde habrá conciertos, espectáculos, atracciones y actividades culturales
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Fue presentada la Feria de León la cual se llevará a cabo del 8 de enero al 4 de febrero de 2027.
Uno de los principales atractivos serán las presentaciones musicales gratuitas.
Entre los artistas y agrupaciones confirmados se encuentran Molotov, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Carlos Rivera, Kenia Os y Los Tigres del Norte.
Se anunció que por primera vez llegarán juntos a la ciudad Disney y Pixar, una experiencia que será completamente gratuita.
Además se contará con el tradicional palenque, la carpa de las tradiciones, el circo Roberts, la expo ganadera, los juegos mecánicos, una zona gastronómica y el pabellón Guanajuato.