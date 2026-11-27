La Ciudad de México (CDMX) tendrá un fin de semana marcado por el descenso de temperaturas, lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que las autoridades capitalinas emitieron un aviso especial por las condiciones meteorológicas. Te decimos cuál será la temperatura mínima que se prevé.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el termómetro podría descender en algunas zonas de la capital, principalmente en áreas altas.

Ante estas condiciones, recomendaron a la población tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud, así como prevenir incidentes relacionados con las precipitaciones y el viento.

¿Cuál será la temperatura mínima que se prevé en CDMX?

Para este viernes y sábado, la SGIRPC pronostica temperaturas mínimas de entre -2 y 6 grados Celsius, mientras que las máximas se ubicarán entre los 8 y 13 grados.

El descenso de temperaturas estará acompañado de lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados que podrían superar los 70 milímetros, además de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, por lo que las autoridades exhortaron a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y evitar zonas de riesgo.

¿En qué zonas de CDMX podría nevar?

La dependencia capitalina advirtió que existe la posibilidad de caída de aguanieve o nieve en las partes altas del sur y poniente de la CDMX, principalmente durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

Entre los puntos donde podrían presentarse estas condiciones se encuentran las cumbres ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, como:

Ajusco.

Chichinautzin.

El Pelado.

La posible caída de nieve o aguanieve se concentraría en zonas montañosas. No se pronostica nieve en la zona urbana de la Ciudad de México.

Para el domingo se prevé una mejoría en las condiciones meteorológicas, con cielo despejado y temperaturas máximas de entre 16 y 19 grados Celsius.

Sin embargo, durante las primeras horas del día podrían registrarse heladas en las zonas altas de la capital, por lo que se recomienda mantener las medidas de protección ante el frío, especialmente durante la madrugada y al amanecer.

Ante el descenso de temperaturas, lluvias y fuertes rachas de viento, Protección Civil compartió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Abrígate bien y cubre nariz y boca para evitar cambios bruscos de temperatura.

Consume frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Evita exponerte a corrientes de aire frío.

No utilices anafres, braseros o quemadores de leña en espacios cerrados.

Mantén ventiladas las habitaciones si utilizas algún sistema de calefacción.

Resguarda a tus mascotas y evita dejarlas a la intemperie.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Retira basura de las coladeras dentro y fuera de tu hogar para evitar inundaciones.

Lávate las manos y evita el contacto cercano con personas enfermas.

Si presentas algún malestar, acude al Centro de Salud más cercano.

FBPT