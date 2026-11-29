Un automóvil tipo sedán terminó impactado contra un cerco perimetral y un poste de madera, en la colonia La Gloria, en Tijuana.

De acuerdo con el reporte de Tránsito, durante la madruga de este domingo 29 de noviembre, el conductor perdió el control de la unidad cuando circulaba por la calle Miguel Hidalgo, en el cruce con 16 de Septiembre, por lo que salió del camino y terminó chocando contra ambas estructuras.

Tras el accidente, el conductor abandonó el vehículo antes de la llegada de las autoridades. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas, procediendo al remolque del vehículo para el deslinde de responsabilidades correspondiente.

Conductor abandona auto tras choque en La Gloria | Foto: N+

Información Carolina Vazquez

JMR