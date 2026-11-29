Conductor Abandona Vehículo tras Chocar Contra Poste en La Gloria en Tijuana, BC
Un automóvil tipo sedán perdió el control sobre la calle Miguel Hidalgo y 16 de Septiembre chocando contra un cerco perimetral
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Un automóvil tipo sedán perdió el control sobre la calle Miguel Hidalgo y 16 de Septiembre chocando contra un cerco perimetral
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Un automóvil tipo sedán terminó impactado contra un cerco perimetral y un poste de madera, en la colonia La Gloria, en Tijuana.
De acuerdo con el reporte de Tránsito, durante la madruga de este domingo 29 de noviembre, el conductor perdió el control de la unidad cuando circulaba por la calle Miguel Hidalgo, en el cruce con 16 de Septiembre, por lo que salió del camino y terminó chocando contra ambas estructuras.
Tras el accidente, el conductor abandonó el vehículo antes de la llegada de las autoridades. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas, procediendo al remolque del vehículo para el deslinde de responsabilidades correspondiente.
Información Carolina Vazquez
JMR