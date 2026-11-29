El FC Barcelona consiguió una importante victoria en su visita al Deportivo de La Coruña este domingo. Los pupilos de Hansi Flick se llevaron el triunfo con marcador de 5-1 en partido correspondiente a LaLiga. Después de este resultado, el conjunto blaugrana ya tiene la mirada puesta en su siguiente compromiso, el cual podría encaminar el destino de esta temporada.

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El equipo blaugrana buscará mantener el ritmo competitivo y sumar tres puntos más en el campeonato español, aunque tendrá enfrente a uno de los rivales más complicados de la competición de cara a la próxima jornada.

El siguiente rival del Barça en LaLiga será el Atlético de Madrid. El enfrentamiento ante los colchoneros será una nueva oportunidad para que el Barcelona demuestre sus aspiraciones de pelear por el título de Liga.

¿Cuándo juega el Barcelona vs Atlético de Madrid?

El siguiente compromiso del FC Barcelona será el miércoles 2 de diciembre de 2026, cuando reciba al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. El encuentro está programado para las 14:30 horas, tiempo del centro de México, y corresponderá a una nueva jornada de LaLiga.

El enfrentamiento tendrá especial importancia para la clasificación del campeonato español, pues ambos equipos se encuentran entre los principales contendientes por el liderato. El Barcelona llega como líder de la competición, mientras que el Atlético de Madrid ocupa la segunda posición, por lo que el resultado podría modificar las distancias entre los primeros lugares.

El conjunto blaugrana buscará aprovechar su condición de local para conseguir una nueva victoria y mantener su ventaja sobre los colchoneros. Por su parte, el equipo dirigido por Diego Simeone intentará conseguir puntos como visitante y acercarse a la cima de la clasificación.

Barcelona jugará contra Manchester City

Después de enfrentarse al Atlético de Madrid, el Barcelona tendrá otro compromiso de LaLiga el sábado 5 de diciembre, cuando reciba al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou. Este encuentro está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Posteriormente, los dirigidos por Hansi Flick tendrán actividad internacional, pues el martes 8 de diciembre recibirán al Manchester City en un encuentro correspondiente a la UEFA Champions League.

De esta manera, el Barcelona afrontará una semana exigente, con tres compromisos importantes en distintas competiciones. Los resultados que consiga podrían ser determinantes para sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por los títulos de la temporada 2026-27.