Un accidente entre un autobús de pasajeros y un tractocamión dejó cinco personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, en el libramiento de la carretera federal 45 Norte, en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

El percance ocurrió cuando el autobús, procedente de Saltillo, Coahuila, y con destino al Santuario de San Juan de los Lagos, Jalisco, se impactó de manera frontal-lateral contra un tractocamión que transportaba una tolva.

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos de Rincón de Romos, en el autobús viajaban 45 personas, 41 adultos y cuatro menores. Dos adultos fallecieron en el lugar, entre ellos una mujer, mientras que tres personas fueron trasladadas en código rojo al Hospital General de Rincón de Romos.

Entre los lesionados se encontraba un niño, quien murió minutos después de ingresar al hospital. Con este deceso, el saldo del accidente ascendió a cinco víctimas mortales.

El resto de los pasajeros fue valorado por paramédicos de Rincón de Romos, Cosío, Tepezalá, Pabellón y San Francisco de los Romo, así como por Bomberos del Estado. Quienes no requirieron traslado hospitalario fueron llevados a un refugio temporal habilitado en el Poliforum de Rincón de Romos.

El Ayuntamiento activó los protocolos de emergencia y, a través de distintas dependencias, brindó alimentos a los pasajeros. Se esperaba la llegada de otro autobús, procedente de Saltillo, para que los viajeros pudieran regresar a su ciudad.