Tres jóvenes murieron tras un tiroteo en un restaurante de comida rápida localizado en East Main Street, en Cortez, Colorado, alrededor de la 1:00 de la madrugada.

La Policía de Cortez informó que los hechos se desarrollaron durante las primeras horas de este domingo en una sucursal de la cadena McDonald's ubicada en 1322 East Main Street.

De acuerdo con los primeros reportes, identificaron a las víctimas como John Haselroth, de 18 años; Esperanza Martinez, de 20 años, y Dakota Townsend, de 18 años. Una cuarta víctima sobrevivió al tiroteo, recibió atención en el hospital y desde entonces ha sido dada de alta.

El sospechoso, identificado como Isaiah Cordova, de 24 años, fue hallado muerto más tarde en una zona remota del condado de Montezuma tras una búsqueda coordinada en la que participaron varios organismos.

Las autoridades policiales informaron que se encuentran investigando activamente.