La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón llevó a cabo la clausura de una quinta ubicada en la colonia Los Sauces, luego de detectar la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas al interior del inmueble.

Durante el operativo, los inspectores localizaron aproximadamente a 200 menores de edad, quienes no pudieron acreditar su mayoría de edad. Además, se detectó que algunos de los asistentes consumían bebidas alcohólicas dentro del establecimiento.

Asimismo, las autoridades identificaron que en el lugar se cobraba una cuota por permitir el ingreso, pese a que la quinta no contaba con la licencia de funcionamiento correspondiente para operar.

Ante las irregularidades detectadas, el personal de Inspección y Verificación levantó el acta administrativa correspondiente y procedió a colocar los sellos de clausura en el inmueble, por lo que el establecimiento quedó fuera de funcionamiento.