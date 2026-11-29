La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en el Estado de México (Edomex) más de 1,200 pares de zapatos presuntamente falsos, con valor estimado de 3.8 millones de pesos.

En un comunicado, la FGR informó este domingo que el aseguramiento de la mercancía se realizó mediante dos cateos ejecutados en establecimientos comerciales ubicados en la colonia Centro del municipio de Texcoco, en el Estado de México.

La FGR indicó que tres personas fueron detenidas y los dos establecimientos donde se realizaron los cateos quedaron asegurados.

Las personas arrestadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica, señaló la Fiscalía General de la República.

Además, la FGR explicó que el valor equivalente estimado de la mercancía fue calculado con base en precios promedio de comercialización de los productos originales. Los 3.8 millones de pesos constituyen una referencia económica preliminar y no sustituye los dictámenes periciales, la cuantificación del daño ni la determinación jurídica sobre la autenticidad de cada producto.

La diversidad y el volumen de la mercancía decomisada permitirán orientar las líneas de investigación para identificar su procedencia, los mecanismos de abastecimiento, los canales de distribución y otros posibles puntos de comercialización, subrayó la FGR.

Los cateos en Texcoco fueron encabezados por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional (GN).

Los hechos se investigan conforme al artículo 402, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, apuntó la FGR. Agregó que continuará con la diligencia para determinar la procedencia de la mercancía, establecer el alcance de las actividades desarrolladas en los establecimientos y definir las responsabilidades que correspondan, según sea el caso.

Con información de N+.

RMT