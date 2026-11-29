Una mujer de nombre Karina, de 41 años, fue encontrada sin vida y con aparentes huellas de violencia dentro del domicilio que compartía con su pareja sentimental, en la colonia Los Ángeles, en el municipio poblano de Atlixco.

El hallazgo ocurrió durante la tarde de este sábado 28 de noviembre de 2026, en una vivienda ubicada sobre la calle Gardenias, esquina con Clavel, hasta donde llegó la madre de la víctima para identificar el cuerpo de su hija.

De acuerdo con los primeros reportes, la suegra de Karina habría sido quien notificó a la familia sobre su fallecimiento. Esto ocurrió poco antes de que su madre acudiera a buscarla.

Previamente habían sostenido una llamada telefónica en la que la víctima le habría comentado que iría por ella, debido a que presuntamente atravesaba problemas en su relación sentimental.

Personas cercanas a Karina señalaron que su pareja sentimental presuntamente era un hombre violento y que tendría problemas de adicciones. Además, indicaron que el sujeto habría sido visto por última vez cuando salía del domicilio cargando algunas bolsas.

Cabe destacar que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizaron el levantamiento del cuerpo, por lo que queda encargada de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Con información de N+

GMAZ