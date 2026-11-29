El sur de California, Estados Unidos, registró una intensa actividad sísmica este sábado, luego de un temblor de magnitud 5.0 que sacudió la zona de Los Ángeles. El movimiento provocó que se activaran sistemas de emergencia y generó preocupación entre los habitantes por las numerosas réplicas que se presentaron durante el día.

De acuerdo con la Red Sísmica del Sur de California, después del movimiento principal se contabilizaron al menos 90 réplicas, aunque varios sismos de menor magnitud todavía estaban bajo análisis. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que existía un 30% de probabilidad de que ocurriera una réplica de magnitud 4.0 o superior.

La previsión se cumplió cuando un nuevo movimiento de magnitud 4.5 se registró a las 11:41 horas, tiempo del Pacífico. El epicentro se localizó aproximadamente a seis kilómetros al suroeste de Manhattan Beach.

Ante este segundo temblor, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) reactivó su protocolo de respuesta sísmica y realizó una nueva evaluación en distintos puntos de la ciudad. La alcaldesa Karen Bass informó posteriormente que no se habían recibido reportes de daños importantes en infraestructura crítica.

La réplica también se percibió en Redondo Beach, donde incluso se activaron las alarmas de varios automóviles estacionados en un supermercado.

La actividad sísmica continuó durante la noche. El USGS reportó otro movimiento de magnitud 4.0, con una profundidad de 12.4 kilómetros, frente a la costa de Hermosa Beach, poco después de las 20:00 horas locales.

Los movimientos mantuvieron en alerta a los servicios de emergencia, mientras continuaba el monitoreo de la actividad sísmica en la región.