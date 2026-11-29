La Ciudad de México (CDMX) amaneció este domingo bajo alertas naranja y amarilla por el intenso frío, derivado de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027. La capital del país registró clima extremo con hasta 5.1 grados centígrados. Te decimos qué zona llegó a las temperaturas más bajas hoy, 29 de noviembre.

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¿Dónde se registraron 5.1 grados centígrados hoy en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX dio a conocer cuáles son las zonas con las temperaturas más bajas registradas este domingo, 29 de noviembre de 2026, día en que ingresará a México el nuevo frente frío 9.

Nevada en el Ajusco CDMX el 28 de noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro

La estación Belvedere Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, registró 5.1 grados centígrados, mientras que la de Santa Fe, en Cuajimalpa, llegó a los 5.4 grados centígrados.

En la estación Ecoguardas, también en Tlalpan, se registraron 6.7 grados centígrados.

También hubo bajas temperaturas en las siguientes zonas:

San Jerónimo, en Magdalena Contreras: 8.3 grados centígrados.

Colonia del Mar, en Tláhuac: 8.7 grados centígrados.

Tezonco, Iztapalapa: 8.7 grados centígrados.

Santa Úrsula, Coyoacán: 8.7 grados centígrados.

Molino del Rey, Miguel Hidalgo: 8.9 grados centígrados.

Los Cipreses, Coyoacán: 9 grados centígrados.

Pedregal, Álvaro Obregón: 9.4 grados centígrados.

Martín Carrera, Gustavo A. Madero (GAM): 9.5 grados centígrados.

Merced, en la Venustiano Carranza: 9.6 grados centígrados.

Agrícola Oriental, Iztacalco: 9.6 grados centígrados.

Benito Juárez: 9.6 grados centígrados.

Lomas Zaragoza, Iztapalapa: 9.7 grados centígrados.

Ferrería, Azcapotzalco: 9.7 grados centígrados.

Tezontle, Iztacalco: 9.7 grados centígrados.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): 10 grados centígrados.

CDMX activa alertas naranja y amarilla por frío mañana

La SGIRPC también activó alertas naranja y amarilla por el frío que se sentirá en CDMX durante la madrugada y el amanecer de mañana lunes, 30 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la alerta naranja, las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan registrarán heladas de entre 1 y 3 grados centígrados, entre las 00:00 y las 08:00 horas.

Mientras que la alerta amarilla señaló que las alcaldías con temperaturas entre 4 y 6 grados centígrados serán Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

Con información de N+.

RMT