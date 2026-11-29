La primera tormenta invernal continuará provocando bajas temperaturas y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en distintas regiones de México este domingo 29 de noviembre. El fenómeno mantendrá un ambiente frío a muy frío durante las primeras horas del día, principalmente en zonas montañosas donde se prevé la caída de nieve.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones invernales también favorecerán lluvias de diferente intensidad en varios estados. Aunque la tormenta comenzará a debilitarse, sus efectos todavía se sentirán en el territorio nacional.

Además, el ingreso del frente frío número 9 reforzará las condiciones de frío y lluvia durante el inicio de la próxima semana, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos.

¿A qué hora caerá nieve hoy en México?

Para este domingo se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve durante la mañana en zonas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar de tres entidades:

Estado de México.

Puebla.

Veracruz.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones invernales podrían presentarse en las zonas montañosas durante las primeras horas del día y extenderse hasta el anochecer.

Además de las nevadas, la primera tormenta invernal se debilitará y dará paso a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que se desplazará lentamente sobre el oriente del país y el golfo de México.

Este sistema ocasionará lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo; fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche; chubascos en Veracruz y Chiapas, así como lluvias aisladas en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Para el lunes, el frente frío número 9 avanzará sobre el golfo de México y la península de Yucatán, donde favorecerá nuevas precipitaciones en combinación con otros sistemas meteorológicos.