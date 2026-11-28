Un accidente vehicular se registró en la carretera Torreón-San Pedro, entre los ejidos 20 de Noviembre y Compuertas, donde dos vehículos que circulaban en dirección a Francisco I. Madero se vieron involucrados.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, una de las unidades, un vehículo, terminó volcado y quedó entre ambos carriles de circulación.

Era conducido por Juan, de 55 años, quien logró salir por su propio pie. Aunque presentó molestias en las costillas debido a la presión del cinturón de seguridad, no registró lesiones que pusieran en riesgo su vida y rechazó ser trasladado a un hospital.

En el accidente también participó otra unidad, conducida por Yuritzi, de 33 años, quien resultó sin lesiones de gravedad.