Tres personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas durante un accidente múltiple registrado en la autopista Durango-Gómez Palacio, la tarde del jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió luego de que uno de los vehículos involucrados invadiera el carril contrario, lo que provocó un choque frontal con otras unidades que circulaban por la vialidad.

Tras el reporte de la emergencia, paramédicos, elementos de Bomberos y corporaciones de seguridad se movilizaron hasta el lugar para atender a las personas afectadas. Los lesionados recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados para recibir atención médica, aunque no se ha precisado su estado de salud.

En el sitio se confirmó el fallecimiento de tres personas, cuyas identidades no habían sido reveladas hasta el momento. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.