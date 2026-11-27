Un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida en el interior de un departamento que habitaba en la colonia San Benito, del sector centro de Hermosillo, la tarde de este viernes.



El hallazgo se dio poco antes de las 13:00 horas en un complejo de departamentos ubicados en calle Zacatecas, entre Ignacio Romero y Francisco Monteverde, a espaldas del edificio del Poder Judicial Federal.



El reporte fue hecho por vecinos del sector que indicaron olores fétidos y la presencia de moscas que salían de una de las viviendas, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública como primeros respondientes, quienes encontraron en el lugar al hombre sin vida.



Como protocolo solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, además de que presentaba un avanzado estado de descomposición, de alrededor de cuatro días.



El lugar fue acordonado y acudió el Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro para la necropsia de ley e identificar las causas de la muerte, así como Servicios Periciales para el procesamiento de la zona.