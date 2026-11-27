México registrará su primera tormenta invernal de la temporada, en donde se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Durango, Jalisco, Colima, Michoacán; incluso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que las nevadas también alcanzarán las zonas altas de la Ciudad de México y el Estado de México.

En la capital del país, se prevé que las temperaturas desciendan hasta un grado centígrado, especialmente en las alcaldías ubicadas en el sur y poniente de la CDMX. Mientras que en las zonas del norte y oriente las temperaturas podrían alcanzar los 4 grados centígrados durante la madrugada de este sábado.

Sigue el minuto a minuto de N+ sobre las bajas temperaturas, lluvias y la posible caída de nieve en CDMX, dando clic aquí.

Las temperaturas bajo cero estarán reservadas para los estados del norte del país.

Se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados C con heladas en zonas serranas de Durango y Baja California; de -5 a 0 en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Por ello surge la pregunta de cómo proteger la casa del frío extremo durante la primera tormenta invernal de la temporada. En principio, es necesario destacar que se debe evitar el uso de anafres o la quema de leña en espacios cerrados y mantener la habitación ventilada.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en México aproximadamente el 23% de la población utiliza leña o carbón en fogones abiertos para calentar sus hogares. Sin embargo, estimaciones asociadas al uso de combustibles sólidos han registrado casi 10 mil muertes anuales por intoxicación y padecimientos de salud vinculados con el humo.

¿Cómo proteger tu casa del frío extremo?

Ante un panorama de frío extremo, la prevención es fundamental. Preparar un plan familiar de emergencia, contar con un kit de suministros básicos para el hogar y el automóvil, y mantenerse informado sobre las condiciones del clima son algunas de las medidas que pueden ayudar a enfrentar el frío extremo de manera segura.

Antes de que llegue la tormenta, se debe asegurar que las puertas y ventanas estén bien selladas para evitar la entrada de aire frío y conservar el calor en el interior.

Es necesario proteger las tuberías expuestas para prevenir que el agua se congele y provoque rupturas. Otra medida importante es retirar las ramas secas y los árboles que puedan caer sobre el techo, los vehículos o las líneas eléctricas debido al peso del hielo o la nieve.

Durante la tormenta, vigile los pronósticos meteorológicos y, siempre que sea posible, permanezca dentro de casa. Si ocurre un corte de electricidad o deja de funcionar la calefacción, se recomienda conservar el calor cerrando persianas y cortinas, y colocando toallas o trapos en las grietas debajo de las puertas y alrededor de las ventanas.

En caso de necesitar un generador eléctrico, hágalo siempre al aire libre, nunca dentro de la vivienda, el garaje o espacios cerrados, debido al peligro de intoxicación por monóxido de carbono.

Hasta el momento, las autoridades han recomendado abrigarse con varias capas de ropa, lavado de manos frecuente y evitar la automedicación en caso de enfermedades respiratorias.

TLS