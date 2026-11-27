Ante los pronósticos de bajas temperaturas y la posible caída de nieve o aguanieve en las zonas altas de la Ciudad de México (CDMX), automovilistas deben extremar precauciones al circular, ya que estas condiciones pueden reducir la visibilidad y provocar que los neumáticos pierdan adherencia al pavimento.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 podrían ocasionar nieve o aguanieve en las zonas altas del Valle de México durante este viernes 27 y sábado 28 de noviembre. También se esperan lluvias fuertes, bancos de niebla y un descenso considerable de las temperaturas.

Ante este panorama, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) emitió recomendaciones para quienes necesiten conducir por carreteras donde se presente nieve, hielo, lluvia o niebla.

¿Qué hacer si conduces durante una nevada?

Una de las principales medidas es reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas, debido a que la nieve y el hielo disminuyen la tracción de los neumáticos y pueden ocasionar que el vehículo pierda estabilidad.

Estas son algunas recomendaciones para prevenir accidentes:

Reduce la velocidad : Conduce por debajo de los límites habituales y adapta la marcha a las condiciones del camino. Evita acelerar bruscamente.

Aumenta la distancia entre vehículos : Mantén más espacio del habitual respecto al automóvil de enfrente, pues el frenado puede requerir una mayor distancia.

Evita frenadas y giros repentinos : Realiza los movimientos del volante y las maniobras de frenado de manera suave y progresiva.

Enciende las luces: Utiliza las luces bajas para mejorar la visibilidad y permitir que otros conductores identifiquen tu vehículo. Evita las luces altas cuando haya niebla.

Evita acelerar si las llantas patinan : Arranca suavemente para conservar la tracción y evitar que los neumáticos pierdan adherencia.

Sigue las marcas de otros vehículos : Cuando las condiciones lo permitan, circular sobre las huellas de otros automóviles puede ayudar a evitar zonas con mayor acumulación de nieve.

No rebases: Evita adelantamientos innecesarios, especialmente en caminos estrechos, curvas o tramos con visibilidad reducida.

¿Qué revisar en tu automóvil antes de salir?

Antes de circular por zonas donde pueda presentarse nieve o hielo, CAPUFE recomienda verificar que el vehículo se encuentre en buenas condiciones físico-mecánicas.

Entre los elementos que deben revisarse están:

Frenos y neumáticos en buen estado.

Luces delanteras y traseras funcionando correctamente.

Limpiaparabrisas y líquido limpiador.

Nivel suficiente de combustible.

Batería y sistema de calefacción.

Si el recorrido incluye zonas donde las nevadas son frecuentes o existe acumulación de nieve, también se puede considerar el uso de neumáticos especiales para invierno o cadenas de tracción, siempre que sean compatibles con el vehículo y las condiciones de circulación.

Además, es recomendable llevar ropa abrigadora, agua potable, un teléfono celular con suficiente batería, un cargador para automóvil y un equipo básico de emergencia.

PT