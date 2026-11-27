Una persona perdió la vida y otra resultó gravemente lesionada durante dos agresiones armadas registradas la noche del jueves en distintos sectores de Ciudad Obregón, donde continúan los hechos violentos.



El primer ataque ocurrió poco antes de las 21:00 horas en la calle Huamantla, entre Aquitania y Normandía, en la colonia Torre de París, donde José Antonio, de 25 años, recibió cinco impactos de bala en el pecho y abdomen del lado izquierdo, por lo que fue trasladado por socorristas de la Cruz Roja a un hospital, donde horas después perdió la vida.



Los responsables viajaban en un automóvil sedán gris, desde el cual dispararon contra la víctima para después escapar, dejando por lo menos cinco casquillos percutidos en el lugar.



Una hora más tarde se reportó otro ataque armado en el cruce de las calles Huamantla y Cocula, en la colonia Las Fuentes, donde un hombre resultó gravemente herido; la víctima fue trasladada en un vehículo particular a un hospital del IMSS, debido a la gravedad de las lesiones.