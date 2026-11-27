La Fiscalía General de Veracruz detuvo a una mujer identificada como Yuridia ’N’, por estar presuntamente relacionada con el fallecimiento de una menor de edad de 4 años.

A través de la Fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, feminicidio, familia y trata de personas se abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en el 22 de noviembre en la localidad de Zempoala, municipio de Úrsulo Galván.

De acuerdo con datos extraoficiales, la mujer habría llevado a la menor al hospital para ser atendida por ingerir una sustancia y posteriormente murió.

En respeto a sus derechos humanos la detenida será puesta a disposición donde se definirá su situación jurídica el próximo penal.

A través de redes sociales, habitantes de Úrsula Galván, han pedido justicia para la pequeña que respondía al nombre de Mérida.